Учащиеся 7 класса Кугесьского лицея Чебоксарского района активно тренируются для участия во Всероссийских этапах Президентских состязаний и Президентских спортивных игр на стадионе «Олимпийский» в п. Кугеси. Они пройдут в СКО «Смена» Анапа, пос. Сукко Краснодарского края, в именно Президентские состязания – с 4 по 25 сентября 2020 г.; Президентские спортивные игры – с 7 по 28 сентября 2020 г.

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