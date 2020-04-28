На трассе М7 вблизи с. Хыркасы и д. Яуши возводят надземные пешеходные переходы. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Выполнены работы по строительству опор, сейчас ведем монолитные работы по устройству стенок под лестничные сходы. Мы здесь работаем практически с осени 19 года, и дорожники, и мостовики. Но мы чуть-чуть вперёд бежим, и это даже лучше для дорожников, когда мы свои подземные части выполним, им будет проще пройти с надземной частью, с дорожной частью, — доложил заместитель по производству начальника строительного управления «Жилстрой» ПАО «Дорисс» Игорь Карасёв.

В этом году мостовики планируют завершить строительство обоих пешеходных переходов.

Реконструкция участка автодороги М7 с 637 до 643-го километра началась еще в прошлом году. Перед дорожниками стоит задача расширить полотно от Хыркасов до Яуш до 4-х полос, сделать у Хыркасов транспортную развязку, возвести два надземных пешеходных перехода. Проект полностью реализуется на федеральные средства.

Полностью весь шестикилометровый отрезок трассы М-7 будет сдан в 2023 году.

28.04.2020

www.tavanen.ru