Участок для Общероссийского голосования можно на сайте cikrf.ru

26 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Участок для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ можно на сайте cikrf.ru.

 

 

26.06.2020

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