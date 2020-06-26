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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАН-
КА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Реги-
страционный номер записи в госу-
дарственном реестре микрофинансо-
фых организаций № 1903045009200 от
1 апреля 2019 г.
20-22
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Количество ответов
2
2
188
189
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В Чувашский филиал Россельхозцентра требуются трактористы и специалисты в специализированную лабораторию, агрономы.
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Коллектив Управления ПФР в Чебоксарском районе Чувашской Республики – Чувашии (межрайонное) глубоко скорбит в связи с постигшим нас огромным горем – безвременной кончиной сотрудника Александрова Александра Николаевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой близкого человека.
20-411
Глубоко скорбим по поводу кончины уроженца д. Малые Торханы, Почетного гражданина Чебоксарского района, Главы Чувашии с 2010 по 2020 годы Михаила Игнатьева.
Михаил Васильевич внес неоценимый вклад в развитие района и республики.
Он прошел большой трудовой путь от помощника комбайнера до Главы региона.
С 1990 по 1994 г. являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов, в июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.
При непосредственном участии Михаила Игнатьева в Чебоксарском районе реализованы крупные социально значимые проекты.
Он был настоящим патриотом Чувашии, всем сердцем любящим родную республику. Жизнь его оборвалась рано, но он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной республике.
Михаил Васильевич всегда останется в нашей памяти как видный государственный деятель, ответственный руководитель и порядочный целеустремленный человек.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Игнатьева.
Светлая ему память.
Жители Чебоксарского района
Собрание депутатов и
администрация Чебоксарского района
20-413
Семья Васильевых, Беловых, Сорокиных, Остапчук выражают глубокое соболезнование семье Семеновых, мужу, детям, внукам, родственникам в связи с преждевременной утратой Семеновой Галины Никитичны.
20-417
Члены Союза Ветеранов Агропромышленного комплекса Чувашской республики и Чебоксарского района выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой близкого человека Игнатьева Михаила Васильевича .Светлая ему память.
Председатели Союза Ветеранов Чувашской Республики и Чебоксарского района Петр Васильевич Ивантаев и Святослав Александрович Егоров.
20-439
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19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, утепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668-69-55.
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Количество ответов
2
2
188
189
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Учредитель (соучредители) (адрес): автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (429500, Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13).
Главный редактор — Вышинская В.А.
Адрес редакции: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13. Тел./факс: 8(83540)2-12-59, 8 (8352) 20-10-71.
e-mail: tavan-en21@yandex.ru
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