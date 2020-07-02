В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» передан участок трассы «Вятка» от п.Кугеси (658-й км) до Новочебоксарска. Об этом сообщает дорожное ведомство.

Решение позволило соединить федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-176 «Вятка» — изменивший статус участок протяженностью 15,6 км заканчивается у развязки, с которой водители могут уйти на трассу М-7.

Теперь протяженность дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», составляет 2048 км, из них в Чувашской Республике — 333 км, Республике Марий Эл — 229 км, Ульяновской области – 444 км, в Республике Татарстан — 1041 км.