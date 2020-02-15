УФАС Чувашии ведёт работу по выявлению нарушений и возможного картельного сговора между владельцами аптек сейчас ведется. Только на этой неделе в надзорный орган поступило 5 жалоб на высокую стоимость медицинских масок в аптеках. По каждому случаю предпринимателям уже были направлены запросы обосновать причины роста цен. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Если кто-то от нас будет скрываться, не давать материалы (обоснование, документы), значит, мы будем наказывать за непредоставление информации. А там тоже не самые маленькие штрафы. За каждый подобный факт минимальный штраф — 100 тысяч рублей. Наш анализ показывает, что ни дефицита медицинских масок в аптечных сетях нет, ни такого сильного повышения в целом. Сегодня маски от 2 рублей. Понятно, что не везде. От 2 до 15 рублей наш мониторинг показывает, — отчитался руководитель Чувашского УФАС России Вячеслав Борисов.

15.02.2020

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