Утвержден официальный логотип 100-летия образования Чувашской автономной области. Логотип празднования юбилея республики украсит печатную продукцию (буклеты, листовки, афиши) различных фестивалей и конкурсов, флаговые конструкции, сувениры. В едином стиле будут оформляться площадки проведения главного мероприятия 100-летия – Дня Республики в 2020 году. Об этом сообщает Минкультуры Чувашии.

Логотип и элементы визуального стиля разработаны студентами и преподавателями Чебоксарского художественного училища (техникума).

6.02.2020

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