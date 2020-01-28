В Чебоксарах утверждено расписание для троллейбуса № 100, следующего по маршруту «Университет» (г.Чебоксары») — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск). Троллейбус курсирует по следующей схеме: Университет — бульвар Юности — Клиника «Северная» — магазин «Акатуй» — ул. Ахазова — ул. Лебедева — ул. Эльгера — Кооперативный институт — Институт образования — Парк культуры — ОАО «Элара» — Студенческий городок — ул. Афанасьева — Республиканская больница — Театр оперы и балета — Национальный конгресс — Дом Союзов — Хлопчатобумажный комбинат — «Мега Молл» — АО «Чебоксарский трикотаж» — Завод «Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО «Текстильмаш» — Гремячево – Аникеево — Восточный поселок — Московский автодорожный институт — пр.Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирма — 19 школа — ул.Первомайская — Дом правосудия — Школа искусств — Детский городок — Ельниковская роща — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы – Химтехникум — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) и в обратном направлении. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Передача навигационных данных в систему ГЛОНАСС обеспечена, благодаря чему текущее нахождение троллейбусов отображается на электронных табло, на портале buscheb.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт».

Расписание движения троллейбуса маршрута № 100

Университет Сокол 6-28 6-43 6-58 7-45 8-08 8-29 9-04 9-24 9-45 14-20 14-45 15-10 15-34 15-57 16-22 16-55 17-20 17-45 18-15 18-39

28.01.2020

www.tavanen.ru