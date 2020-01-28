В Чебоксарах утверждено расписание для троллейбуса № 100, следующего по маршруту «Университет» (г.Чебоксары») — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск). Троллейбус курсирует по следующей схеме: Университет — бульвар Юности — Клиника «Северная» — магазин «Акатуй» — ул. Ахазова — ул. Лебедева — ул. Эльгера — Кооперативный институт — Институт образования — Парк культуры — ОАО «Элара» — Студенческий городок — ул. Афанасьева — Республиканская больница — Театр оперы и балета — Национальный конгресс — Дом Союзов — Хлопчатобумажный комбинат — «Мега Молл» — АО «Чебоксарский трикотаж» — Завод «Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО «Текстильмаш» — Гремячево – Аникеево — Восточный поселок — Московский автодорожный институт — пр.Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирма — 19 школа — ул.Первомайская — Дом правосудия — Школа искусств — Детский городок — Ельниковская роща — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы – Химтехникум — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) и в обратном направлении. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Передача навигационных данных в систему ГЛОНАСС обеспечена, благодаря чему текущее нахождение троллейбусов отображается на электронных табло, на портале buscheb.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт».
Расписание движения троллейбуса маршрута № 100
|Университет
|Сокол
|6-28
|6-43
|6-58
|7-45
|8-08
|8-29
|9-04
|9-24
|9-45
|14-20
|14-45
|15-10
|15-34
|15-57
|16-22
|16-55
|17-20
|17-45
|18-15
|18-39
28.01.2020
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