Утверждено расписание для троллейбуса №100

28 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах утверждено расписание для троллейбуса № 100, следующего по маршруту «Университет» (г.Чебоксары») — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск). Троллейбус курсирует по следующей схеме: Университет — бульвар Юности — Клиника «Северная» — магазин «Акатуй» — ул. Ахазова — ул. Лебедева —  ул. Эльгера — Кооперативный институт — Институт образования — Парк культуры — ОАО «Элара» — Студенческий городок — ул. Афанасьева — Республиканская больница — Театр оперы и балета — Национальный конгресс — Дом Союзов — Хлопчатобумажный комбинат — «Мега Молл» — АО «Чебоксарский трикотаж» — Завод «Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО «Текстильмаш» — Гремячево – Аникеево — Восточный поселок — Московский автодорожный институт — пр.Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирма — 19 школа — ул.Первомайская — Дом правосудия — Школа искусств — Детский городок — Ельниковская роща — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы – Химтехникум — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) и в обратном направлении. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Передача навигационных данных в систему ГЛОНАСС обеспечена, благодаря чему текущее нахождение троллейбусов отображается на электронных табло, на портале buscheb.ru и в мобильном приложении «Умный транспорт».

Расписание движения троллейбуса маршрута № 100

Университет Сокол
  6-28
  6-43
  6-58
7-45  
8-08  
8-29  
  9-04
  9-24
  9-45
14-20  
14-45  
             15-10  
        15-34
  15-57
  16-22
16-55  
17-20  
17-45  
  18-15
  18-39
 

28.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости