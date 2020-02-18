В Чебоксарах утверждено новое расписание для троллейбуса № 100, следующего по маршруту «Университет» (г.Чебоксары») — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск). Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Время отправления из Чебоксар, микрорайон «Университет»:

— 7:45, 8:05, 8:28, 8:45, 13:55, 14:20, 14:45, 15:08, 16:24, 16:46, 17:15, 17:45.

Время отправления из Новочебоксарска, остановка Ледовый дворец «Сокол»:

— 6:28, 6:43, 6:58, 7:13, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 15:07, 15:34, 15:59, 16:22, 17:48, 18:12, 18:37, 19:04.

18.02.2020

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