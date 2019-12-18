Коллегией Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам установлены тарифы на электрическую энергию для населения на 2020 год. Регионам предоставлено право при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применять понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. Об этом сообщает Республиканская служба по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

В Чувашской Республике для таких потребителей Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам применен максимально возможный понижающий коэффициент 0,7.

Так, если на сегодняшний день городской житель в доме, оборудованном газовой плитой, оплачивает электроэнергию по 3 рубля 36 копеек за 1 киловатт-час, то для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельских жителей цена составляет 2 рубля 35 копейка. В первом полугодии 2020 года размер тарифов установлен на уровне 2 полугодия 2019 года.

С 1 июля тарифы для городского жителя в доме, оборудованном газовой плитой, и категорий потребителей, приравненных к населению, увеличатся на 12 копеек и составят 3 рубля 48 копеек за 1 киловатт-час. Для городских жителей, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельских жителей цена составит 2 рубля 44 копейки.

Кроме того, коллегией установлены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Чувашской Республики, на 2020 год, а также тарифы на водоотведение (жидкие бытовые отходы) для акционерного общества «Водоканал» на 2020-2023 годы.

18.12.2019

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