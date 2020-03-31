Коронавирус серьёзно изменил жизнь в регионах, уже в 26 введен режим полной самоизоляции. Но ситуация везде разная. Мы опросили уроженцев Чувашии в разных регионах России, как изменилась их жизнь после введения в стране жёстких мер против коронавируса.

Комментарии

Учительница начальных классов Светлана Митрофанова, Челябинск:

«Карантин повлиял на нашу жизнь. С одной стороны, отдых на неделю — это хорошо. Но если бы, просто отдых… А так это очень неприятная ситуация для многих: у людей страх за себя и за своих близких, также у меня. А что еще ожидает впереди, глядя на Китай, Европу, Америку?! В нашем регионе карантин соблюдают плохо, закрыты только магазины и торговые центры. В аптеках лекарств достаточно.

В магагинах тоже продукты есть. Полки, как раньше не ломаются, но есть все.

В Челябинской области заражены коронавирусом 14 человек».

Медработник Валентина Ермолаева, Самара:

«Мы работаем, соблюдая все инструкции дезинфекции,то есть обрабатывается все: ручки дверей, перила,водопроводные краны, руки, ходим только в масках.

Карантин соблюдается,но не все люди осознали серьезность ситуации, а в целом больница готова к приему коронавирусных больных».

Повар (в декретном отпуске) Ольга Никифорова, Башкирия:

«Сидим дома в деревне на карантине, сын в детский сад не ходит, довольный, играет с дедом.

В нашем регионе закрыли торговые точки, кроме тех, где продают необходимые всем товары. Муж продолжает работать. Никаких особых изменений после обхявления карантина не почувствовали, только почему-то связь для общения стала плохо ловить».

Парикмахер Валентина Вершинина, Челябинск:

«В основном сейчас не работают организации, лишь на свой страх и риск, кого сильно прижало по деньгам, берутся работать, а у кого ещё есть запасы, то сидят дома.

Мы сейчас не работаем, то есть нам за эту неделю не заплатят, сдельная же оплата, у нас съёмное жилье, думаем, где найти деньги. Чем занимаемся? В квартире наводим порядок, никуда лишний раз не выходим. Пока нет ясности, только ли до 6 апреля не работаем или дольше.

Меня беспокоит, что люди приезжают из-за рубежа и не соблюдают карантин,ходят везде.

Мой муж работает на кладбище. Его начальник отправил всех, кому 50 и более, на карантин с сохранением зарплаты 100%, работают молодые до 50 лет, которые копают лопатами. В бухгалтерии работает 1 человек в маске и перчатках, запускают только по 2 человека и на расстоянии. Такие меры борьбы с коронавирусом применяют».

Машинист экскаватора Алексей Капитонов, ЯНАО:

«На данный момент ситуация с коронавирусом никак не отразилась на моей работе, но ужесточился в организации процесс питания. Наша организация сотрудничает с кафе около общежития, в связи с закрытием общепита и кафе, нас кормят, передавая еду в контейнерах, без права выбора и возможности взять себе дополнительно что-то на завтрак. В рационе теперь обед и ужин. На питание выделяется в сутки 500 рублей, которые мы сейчас полностью не используем. Никаких защитных мер в виде перчаток или масок пока не используем».

Врач (в декретном отпуске) Екатерина Хораськина, Югра:

«Мы с тремя детьми сидим на карантин, на улицу не выходим. Муж работает, у водителей нет карантина, им нужно работать. Людей на улицах Ханты-Мансийска действительно меньше. Дефицита продуктов нет. С лекарствами все нормально, а вот медицинских масок и антисептиков нет в продаже.В Югре сейчас 3215 человек находятся под наблюдением медиков, 581 снят с наблюдения, подтверждены 5 случаев коронавируса».

Старший помощник капитана международного научно-исследовательского судна Андрей Григорьев, Мурманск:

«Морякам, работающим за границей, тяжело даются все ограничения, связанные с пандемией. Тем, кто ждёт рейса дома- не улететь, а тем, кто на судах, приходится продлевать срок пребывания на неопределённый период, так как нет сменщиков. Замкнутый круг»

Маркетолог Дарья Баженова, Екатеринбург:

«Людей и машин на улицах столицы Урала стало в 10 раз меньше, чем раньше. Вчера в нашем офисе пришла половина от всех работающих, сегодня работали только три организации из 50. Мы с мужем и ребенком решили переждать карантин за городом, уехали в деревню. Люди верят тому, что пишут в интернете про то, что от коронавируса помогают имбирь, куркума и лимон. Их раскупили. Я сегодня только лимоны смогла купить, остальное -нет».

Учитель английского языка Ирина Алексеева, п. Кугеси:

«Я дома нахожусь, на самоизоляции, но иногда хожу утром в магазин за продуктами, который рядом с домом. Хожу утром, когда нет людей. Ношу их маме, которой 81 год, она тоже на самоизоляции. Общаемся по телефону, смотрим телевизор. Я и в интернете смотрю передачи, и общаюсь с друзьями, серебряными волонтёрами России. Узнаем друг у друга обстановку в разных городах России. В чате друг друга веселим, подбадриваем, учимся новому. К примеру, медик Гульнара из Санкт-Петербурга, когда идёт на работу, снимает улицы знакомые. Они -пустые,то есть проводит для нас видеоэкскурсию по Невскому проспекту. Ольга из Казани проводит онлайн-мастер-класс по изготовлению кукол или как пошить маску многоразовую. Константин из Курска с внуком разучивают песни и выставляют видео в нашем чате. Кроме того, каждый день многие выкладывают рецепты свои и фото блюд приготовленных».

Это интересно Уроженка Чебоксар Елена Васильева живет в США: «Да ничего особенно хорошего не происходит — некоторые паникуют и скупают всю туалетную бумагу в супермаркетах. В нашем штате Флорида позакрывали рестораны, магазины и вообще весь пляж в моем городе. Туризм встал, а мы на него опираемся тут во Флориде. Люди повозвращались по домам, на улицах никого нет. Нам советуют дома сидеть и не ходить никуда.

Часы сокращают на работе, из-за того что туристическая отрасль терпит убытки».

31.03.2020

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