Глава Мурманской области Андрей Чибис представил трех новых министров. Все они приехали из других регионов. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», министром образования Мурманской области стала Анна Головина. Ранее она работала начальником управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Она состояла в федеральном резерве.

Отметим, что до назначения Головина трудилась в Чувашском госуниверситете им. И. Н. Ульянова в должности начальника управления проектной деятельности.

17.02.2020

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