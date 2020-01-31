В минувшую субботу в столице Чувашии в Спортивной школе олимпийского резерва имени В.Н. Кочкова были разыграны медали первенства Чувашской Республики по вольной борьбе среди юношей и девушек 16-17 лет. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 17 районов республики, а также из Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Всего в этот день было разыграно 11 комплектов наград среди юношей, и 10 — среди представительниц прекрасного пола. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Больше всего золотых медалей среди юношей в рамках первенства региона завоевали хозяева ковра. Лидерами в своих весовых категориях стали Антон Довыденко (в/к до 42 кг), Владислав Шамбиков (в/к до 50 кг), Егор Егоров (в/к до 55 кг), Даниил Цыганов (в/к до 60 кг), Даниил Махмутов (в/к до 65 кг), Максим Порфирьев (в/к до 80 кг), Алексей Столяров (в/к до 92 кг), Николай Омельчук (в/к до 110 кг).

В весовой категории до 45 кг лучшим стал Разиль Вахитов, до 48 кг — Егор Смирнов (оба борца являются представителями Батыревского района). Праздновал свою победу и представитель Чебоксарского района Максим Архипов (в/к до 71 кг).

31.01.2020

www.tavanen.ru