30 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, подведены предварительные итоги реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Генеральный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Вячеслав Долгов напомнил, что Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы предусмотрен капитальный ремонт в 5226 многоквартирных домах, общей площадью 8,6 млн кв. м, в которых проживают более 755 тысяч человек.

«Для 172 тысяч человек уже улучшены условия проживания в более чем 1600 многоквартирных домах общей площадью 3,6 млн кв. м. Стоимость выполненных работ составила 3,7 млрд рублей», – сообщил руководитель регионального оператора.

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год в Чувашии отремонтировано 210 многоквартирных домов общей площадью 464 тыс. кв. м. Общая стоимость работ по капитальному ремонту превысила 611 млн рублей.

Уровень собираемости взносов за 2019 год составил 95,4%. В среднем по России этот показатель составляет 94%. Вячеслав Долгов отметил, что доверие граждан к системе капитального ремонта многоквартирных домов растет. Об этом свидетельствует и сократившаяся на 7% по сравнению с декабрем 2018 года задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт. В целях оказания социальной поддержки гражданам Фондом заключаются соглашения о рассрочке оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт.

«Реализация программы капитального ремонта уже затронула каждый третий дом в Чувашской Республике. Для каждого пятого жителя многоквартирного дома улучшены условия проживания. Несмотря на отдельные трудности темпы реализации программы капитального ремонта набраны», – заключил гендиректор Республиканского фонда капремонта.

В ходе еженедельного совещания также обсуждались вопросы готовности Фонда к выполнению краткосрочного плана капитального ремонта на 2020 год. Отмечено, что в следующем году капремонт запланирован в 212 многоквартирных домах.

30.12.2019

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