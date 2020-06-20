Церемония прощания с бывшим Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым пройдет в Чебоксарах 21 июня в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» с 9 до 12 часов.
В день похорон, 21 июня, с 12 до 15 часов в городе ограничивается движение, остановка и стоянка транспортных средств, кроме общественного транспорта, по ул. Богдана Хмельницкого от пересечения с ул. Полководца Суворова до пересечения с ул. Юлиуса Фучика.
На время ограничения движение транспортных средств будет организовано по существующей улично-дорожной сети по ул. Гражданская и по б-р Президентский.
20.06.2020
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