Улицу Б. Хмельницкого в воскресенье перекроют для транспорта

20 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Церемония прощания с бывшим Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым пройдет в Чебоксарах 21 июня в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» с 9 до 12 часов.

В день похорон, 21 июня, с 12 до 15 часов в городе ограничивается движение, остановка и стоянка транспортных средств, кроме общественного транспорта, по ул. Богдана Хмельницкого от пересечения с ул. Полководца Суворова до пересечения с ул. Юлиуса Фучика.

На время ограничения движение транспортных средств будет организовано по существующей улично-дорожной сети по ул. Гражданская и по б-р Президентский.

20.06.2020

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