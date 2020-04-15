В эру информации возросли риски для бизнеса, связанные с нечистоплотностью конкурентов. В Интернете очень просто распространять информацию, порочащую производителя или продавца. Пользователи, к сожалению, не часто проверяют, достоверны ли данные на сайте или информационном портале и принимают на веру любую ложь. Поэтому возникла необходимость в управлении репутацией в Интернете, для этого выделяются специалисты, которые отслеживают сведения о компании в социальных сетях, новостях, объявлениях и т. д. Благодаря этому они могут быстро отреагировать на возникшие потоки негативных сообщений и удалить их, а также, напротив, показать в противовес неправде точные сведения о компании.

В России для удаления незаконных публикаций, созданных конкурентами или черными пиарщиками, можно обратиться к сервису Adves. На данный момент в его штате работают опытные юристы, готовые быстро разобраться в ситуации и отреагировать на обращение. Более 14 тыс. медиа-ресурсов согласились сотрудничать с Adves и готовы контролировать публикации, предлагаемые читателям. ORM и SERM-специалисты могут эффективно работать не только на российских, но и на иностранных платформах, поэтому они будут полезны любой компании, которая заботится о сохранении своей безупречной репутации.

Кроме работы в PR-сфере, Адвес развернула свою деятельность и в области статейного маркетинга. Он оказался не менее эффективным, так как помогает ненавязчиво, мягко, но уверенно формировать общественное мнение в нужном рекламодателю направлении. Благодаря многовекторности работы компания готова предложить широкий спектр услуг по ценам, в среднем на 30% ниже рыночных.

Кстати, репутация в Интернете может пострадать не только у корпорации, производителя или продавца, но и у частного лица. К сожалению, такие случаи нередки, поэтому сервис Adves будет полезен и публичным людям, и политикам, и специалистам в любой другой сфере деятельности. Подробнее об этом вы можете узнать, перейдя по ссылке https://iz.ru/720504/2019-04-22/servis—udaleniya—nezakonnyh—pyblikaciy—poyavilsya—v—rossii.

18 марта президент Владимир Путин подписал закон о блокировке информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы. Это стало еще одним инструментом, который поможет в сохранении репутации и устранении материалов, способных навредить человеку или организации.

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