Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ЗАО «Промтрактор-Вагон», расположенного в городе Канаш. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, с мая 2015 по декабрь 2017 года в городе Канаш обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, превысившую 7 миллионов рублей, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приняты решения о приостановлении операций. В частности, директор обеспечивал направление к дебиторам возглавляемого предприятия распорядительных писем о погашении их обязательств перед ним путем перечисления денежных средств его кредиторам. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму более 7 миллионов 200 тысяч рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и сборам.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.

27.12.2019

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