Исполняющим обязанности Чувашского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей одного из районов Чувашской Республики, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщает Чувашская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в начале октября 2019 года сотрудниками специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту г. Чебоксары Чувашского линейного отдела МВД России на привокзальной площади аэропорта замечено два подозрительно себя ведущих молодых человека.

При их личном досмотре в комнате полиции аэровокзала у одного из них было обнаружено и изъято 3 грамма наркотического средства, в народе называемого «солью», которое они приобрели и хранили для личного употребления. В последующем в ходе медицинского освидетельствования у одного из задержанных выявлены признаки наркотического опьянения.

Уголовное дело в отношении 24-летних жителей Чувашской Республики направлено в Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу.

Материалы уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств выделены в отдельное производство, ведется следствие.

25.12.2019

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