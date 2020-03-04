Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов прокомментировал поправки в Конституцию РФ:

– Мы с воодушевлением воспринимаем поправки в Конституцию. Понятно, что все течет, все меняется, и общество тоже развивается – происходит много новых положительных изменений.

По поводу поправок к Конституции, которые касаются государственного языка, хотел бы отметить следующее. Есть государство Российская Федерация. У государства должен быть свой государственный язык. В Российской Федерации – это русский язык.

Но наше государство состоит из множества коренных народов. И у каждого народа есть своя история, культура и язык. В каждой республике жители вправе разговаривать на своем языке – дома, на работе, в общественных местах. Безусловно, государство обязано сохранить и обеспечить этно-культурное и языковое многообразие. Предлагаемая поправка этому не противоречит. Наоборот, я считаю, что эта поправка будет способствовать сохранению культуры и языка всех коренных народов. Мы это приветствуем, это нас радует.

По поводу поправки к Конституции с упоминанием Бога – каждое мнение субъективно, но мое мнение – Бог един. Мы все разные и верим по-разному. Религий много и они разные. В Конституции написано, что каждый имеет право на свободу вероисповедания, – это нужно сохранять и будет сохраняться. Поэтому, считаю, что никто не будет ущемлен.

4.03.2020

www.tavanen.ru