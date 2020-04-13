В столице Чувашии в настоящее время на трех ключевых объектах ведутся масштабные ремонтные работы: ремонт водовода в центре города, реконструкция Новозагородного коллектора и капитальный ремонт Загородного коллектора. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

10 апреля у насосной станции НС 3 подъема №1 (пр.Ленина,24), которая обеспечивает качественной питьевой водой центр города, начаты работы по ремонту водовода. Существующий трубопровод из чугунных труб диаметром 900 м проложен в 70-х годах прошлого столетия, срок его службы уже истек. В связи с тем, что соседняя строительная поликлиника планирует в 2020 году провести ремонт и благоустройство прилегающей территории, коммунальщики заранее приступили к перекладке проходящего по ней водовода. Новая сеть будет выложена из стальных труб диаметром 800 мм с усиленной наружной гидроизоляцией и внутренним цементо-песчаным покрытием. Протяженность участка составит 200 п.м.Одновременно будет выполнена санация всасывающего водовода диаметром 900 мм на участке от ул.Петрова до НС 3 подъема №1 общей протяженностью 465 п.м. Все работы будут завершены до конца мая.

На Эгерском бульваре ведутся работы по усилению Новозагородного коллектора, изначально уложенного на глубине не более 4 м.

Несмотря на предупреждения АО «Водоканал», последние 5 лет, соседний торговый комплекс «Хевешский» проводил засыпку коллектора грунтом и мусором, что привело к проседанию трубопровода на глубину более 9 метров. При этом по этому участку канализационного трубопровода транспортируется до 70% объемов сточных вод столицы Чувашии. Дополнительная нагрузка может привести к разрыву трубы и экологической катастрофе.

Протяженность реконструируемого участка составляет 210 п.м.

Вдоль Марпосадского шоссе продолжается капитальный ремонт Загородного коллектора протяженностью 300 п.м на участке от Хозяйственного проезда до ТЭЦ-2. Здесь газовая коррозия внутри трубопровода привела к критическому уменьшению толщины стенок железобетонных труб, что потребовало безотлагательного капитального ремонта.

Из-за большого количества инженерных коммуникаций работы производятся методом горизонтально-направленного бурения. В существующую железобетонную трубу коллектора диаметром 900 мм проталкивается труба диаметром 800 мм. Такие работы предприятие проводит впервые. Срок службы канализационного коллектора будет увеличен еще на 50 лет.

13.04.2020

www.tavanen.ru