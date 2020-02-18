В Чебоксарах до 1 апреля планируют изменить схему движения троллейбуса № 20: продлить с конечной остановки «Маштехникум» до конечной остановки «Новый город» и обратно. Маршрут пройдет через проспект Тракторостроителей. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

«Много обращений направляют жители в администрацию города с просьбой организовать пассажирский транспорт из микрорайона Новый город в сторону Новоюжного района и обратно. Вопрос изучили, для реализации предложения необходимые ресурсы есть», — сказал глава администрации Алексей Ладыков на рабочей планерке.

Удлинение маршрута составит 12,1 км, будут добавлены 3 машины, что позволит оставить интервал движения неизменным.

18.02.2020

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