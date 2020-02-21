Три человека пострадали в ДТП в столице Чувашии

21 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера в столице Чувашии около 21 часа  возле дома 98 по улице Калинина столкнулись «Лада Приора» с «Шевроле Лачетти».

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 28-летняя водитель «Лада Приора»  в нарушении требований дорожного знака совершила поворот налево
Травмы получили трое пассажиров этой машины. 

 

 

 

 

21.02.2020

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