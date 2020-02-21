Вчера в столице Чувашии около 21 часа возле дома 98 по улице Калинина столкнулись «Лада Приора» с «Шевроле Лачетти».
Как сообщает ГИБДД Чувашии, 28-летняя водитель «Лада Приора» в нарушении требований дорожного знака совершила поворот налево
Травмы получили трое пассажиров этой машины.
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Накануне в 9 вечера возле дома 98 по улице Калинина столкнулись Лада приора с Шевроле Лачетти. Предварительно:28-летняя водитель приоры в нарушении требований дорожного знака совершила поворот налево Травмы получили трое пассажиров приоры. Не повторяйте ее ошибок — травмы полученные могут сломать вам оставшуюся жизнь…
21.02.2020
www.tavanen.ru
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