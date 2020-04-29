С 1 мая прекращаются действия свидельств на право осуществления по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на маршрутах №226, 270Э и 337 в сообщении «Чебоксары –Новочебоксарск». Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Данное решение принято Минтрансом Чувашии во исполнении решений и предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии и постановлений Первого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Волго-Вятского округа, поскольку свидетельства на эти маршруты были выданы с нарушениями федерального законодательства, без проведения открытых конкурсных процедур.

В настоящее время Минтрансом Чувашии организована работа по внесению изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике на 2020 — 2024 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.01.2020 №36, в части отмены данных маршрутов по истечению 180 дней с даты уведомления перевозчиков.

29.04.2020

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