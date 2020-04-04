Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе подтвержден третий случай заболевания коронавирусом.

Житель республики прошел тестирование в Москве, но не стал дожидаться результатов и поехал в Чебоксары.

О том, что у жителя Чувашии положительный результат анализа на коронавирус, сообщили из Москвы.

Все службы работают, согласно регламенту, то есть идёт процесс выявления контактировавших с ним лиц.

Николаев заверил, что будут приложены все усилия, чтобы не допустить распространения вируса, но лучше всего остаться дома.

Это второй подобный завозной случай в регионе. Ранее по такому же сценарию коронавирус завезла в регион женщина.

4.04.2020

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