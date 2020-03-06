Череда праздничных событий, посвященных 100-летию Чувашской автономии, уже стартовала. 10 марта эстафету примет г. Чебоксары. Торжественное мероприятие в честь 100-летия образования Чувашской автономной области состоится в Ледовом дворце «Чебоксары Арена». Начало в 15 часов.
Жителей и гостей столицы Чувашии ждет большой и яркий праздник. Впервые будет организован парад районов и городов республики. Также состоится масштабное театрализованное представление, которое затронет основные вехи истории региона. В торжественной обстановке вручат юбилейные медали жителям, внесшим значительный вклад в становление и развитие Чувашии. Приятным финальным аккордом станет концерт с участием известных творческих коллективов и исполнителей.
Прямую трансляцию с праздничного мероприятия будет вести съемочная группа Национального телевидения Чувашии. Включайте телевизор в 15 часов! Встретим столетие родного края вместе!
Телевизионную версию праздника можно будет посмотреть на Национальном телевидении Чувашии 10 марта в 20 часов 30 минут.
6.03.2020
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