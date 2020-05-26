26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Это один из самых молодых профессиональных праздников, который был введен указом Президента Российской Федерации в 2007 году.

В Чувашии этот день впервые отметят в режиме онлайн из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В видеоконференции примут участие врио Главы Чувашии Олег Николаев, руководители предприятий и организаций, представители деловых объединений, предпринимательского сообщества, инфраструктуры поддержки бизнеса и органов местного самоуправления.

Известные люди республики поздравят предпринимателей с профессиональными праздником. В ходе прямого эфира также объявят имена победителей республиканского конкурса «Лучший предприниматель-2019».

Торжественное мероприятие будет транслироваться на Национальном телевидении Чувашии, а также в социальной сети ВКонтакте в официальном аккаунте Олега Николаева: https://vk.com/olegnikolaev21.

Начало прямой трансляции в 15:00 часов.

26.05.2020

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