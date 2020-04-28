Техника из Чувашии вошла в федеральные антикризисные лизинговые программы.

По инициативе Врио Главы Чувашии Олега Николаева АО «Росагролизинг» включило продукцию ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» в собственные лизинговые программы. Это значит, что весь перечень полуприцепов для перевозки пищевых и химических жидкостей, комбикормовозов, муковозов, зерновозов и другой техники от предприятия можно будет приобрести по льготным федеральным программам, в том числе, разработанным в рамках мер поддержки предпринимателей в период пандемии. Напомним, тема обсуждалась в конце марта на встрече Олега Николаева с руководителями компании «росагролизинг». Тогда врио Главы республики выступил за то, чтобы техника производственных компаний из Чувашии стала доступнее для сельхозтоваропроизводителей по всей стране. – У нас есть настоящие лидеры в своих направлениях машиностроения. Их продукция хорошо известна и пользуется спросом. Участие этих компаний в федеральных лизинговых программах могло бы принести обоюдную пользу и производителям и покупателям техники, — отметил Олег Николаев.

28.04.2020

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