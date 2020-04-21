Медперсонал терапевтического отделения Центральной городской больницы Чебоксар уже 9 дней закрыт на карантин из-за контакта с больным, зараженным коронавирусом.С персоналом больницы сегодня по видеосвязи пообщался врио главы Чувашии Олег Николаев. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
В отделении находится 7 пациентов и 16 медработников. В нем провели капитальную дезинфекцию помещений.
Первый тест на коронавирус контактные уже сдали. У всех результат отрицательный. Людей обеспечили горячим питанием, средствами гигиены и защиты, а также организовали психологическую помощь
21.04.2020
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