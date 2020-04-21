Терапевтическое отделение столичной больницы уже 9 дней на карантине

21 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Медперсонал терапевтического отделения Центральной городской больницы Чебоксар уже 9 дней закрыт  на карантин из-за контакта с больным, зараженным коронавирусом.С персоналом больницы сегодня по видеосвязи  пообщался врио главы Чувашии Олег Николаев.  Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

В отделении находится  7 пациентов и 16 медработников. В нем провели капитальную дезинфекцию помещений.

Первый тест на коронавирус контактные уже сдали. У всех результат отрицательный. Людей обеспечили горячим питанием, средствами гигиены и защиты, а также организовали психологическую помощь

 

 

 

 

21.04.2020

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