Сегодня под председательством заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики Алексея Кизилова прошла видеоконференция по теме «Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики младенческой и детской смертности» при участии городских и районных медицинских учреждений. Совещание было посвящено организации работы с детьми из группы социального риска по профилактике детской и младенческой смертности. Чебоксарская районная больница также присоединилась к видеоконференции.

В своем вступительном слове Алексей Кизилов отметил, что важно продолжить работу по усиленному воздействию минимизации последствий смертности детей. Так, внешними причинами смертности детей он назвал: недолжный присмотр взрослых и родителей, в связи с чем дети выпадают из окон, и полное отсутствие контроля и надзора со стороны как родителей, так и органов муниципалитета. По оперативным данным Чувашстата, за 6 месяцев 2020 года в возрасте 0-17 лет погибло 43 ребенка, в прошлом году за год умерло 88 детей. Рождаемость в Чувашии по итогам 2019 года по сравнению с показателем 2018 года снизилось на 11 процентов и продолжает также снижаться к сегодняшнему дню. За 4 месяца 2020 года данный показатель снизился на 24, 3 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2019 и составило 8,9 процентов на 1 тыс человек населения. Естественный прирост населения составило за 4 месяца 2020 года 4 промилле на 1 тыс жителей. В Чувашской Республике причинами младенческой смертности из 14 человек 28,6 % являются перинатальными, 42, 8% — врожденными аномалиями, 28,6 % — внешними причинами.

Также на повестке дня были рассмотрены случаи младенческой смертности за 6 месяцев 2020 года в районах Чувашской Республики, их причины и меры по эффективной профилактике. Так, в Козловском районе ребенок 10 лет чудом не утонул в речке, после оказания реанимационной помощи он остался жив. В Вурнарском районе погиб ребенок 3,9 года от асфексии по халатности родителей, которые не должным образом досмотрели за ним. Он умер до приезда скорой помощи. В Новочебоксарске подросток 15 лет утопился, смерть наступила до приезда скорой помощи. В Красночетайском районе подросток 17 лет в состоянии алкогольного опьянения совершил суицид. В Ядринском районе женщина, не состоявшая на учете в больнице, родила ребенка на дому. К счастью ребенок оказался жив, ему была оказана неотложная помощь и доставлен в больницу.

Также была упомянута раняя ситуация в деревне Большие Катраси, в связи с боязностью обвинения в беременности со стороны мужчины он убил только что новорожденного ребенка.

Родители, будьте бдительны, внимательны, ответственны! Помните ! Административную и юридическую ответственность за несчастные случаи с детьми несут их законные представители!

10.07.2020

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