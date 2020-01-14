16 января в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоится творческий вечер «В.П. Станьял: учёный, педагог, поэт и общественный деятель», посвящённый 80-летию уроженца д.Малый Сундырь Виталия Петровича Станьяла (Никитина). В мероприятии примут участие известные учёные, народные академики, краеведы, литераторы, учителя, общественные деятели, многочисленные ученики юбиляра.

В рамках творческого вечера планируется освещение деятельности Виталия Станьяла как учёного, педагога, поэта, краеведа и общественного деятеля, а также рассмотрение вопросов развития чувашской литературы и краеведения.

Начало в 14.00.

14.01.2020

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