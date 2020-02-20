22 февраля всех любителей лыжного спорта ждут на трассе регионального Центра биатлона (СШОР №2 Минспорта Чувашии). Снега на трассе достаточно, стартовая поляна в полной готовности. И если даже будет небольшое потепление, лыжная трасса в региональном центре биатлона будет в нормальном рабочем состоянии. Об этом рассказал и.о. министра спорта Чувашии Михаил Богаратов.

В этом году из-за тёплой погоды Минспорт России отменил одновременный старт в регионах, рекомендовав в зависимости от погодных условий провести лыжные забеги с 8 по 22 февраля. Свои муниципальные соревнования «Лыжни России — 2020» уже провели Алатырский, Вурнарский, Урмарский, Канашский районы и г.Шумерля. Ещё в 21 муниципальном образовании праздник лыжного спорта состоится в предстоящую субботу – 22 февраля.

В этом году массовые соревнования впервые пройдут на базе регионального Центра биатлона, расположенного по адресу ул. Пристанционная, 10 В. Организаторы готовы принять здесь до трёх тысяч участников.

В связи с удалённостью регионального Центра биатлона от ближайших остановок общественного транспорта и недостаточным количеством парковочных мест на его территории, будет организован трансфер участников соревнования. Начиная с 8.00 утра будут курсировать специальные автобусы от парковочной площадки Ледового дворца «Чебоксары Арена» до места проведения соревнований. Личный транспорт на территорию лыжной базы допускаться не будет. Проезд для участников лыжной гонки будет бесплатным. Всего на маршрут выйдут 6 автобусов.

Коллективные заявки на участие в «Лыжне России» принимаются в администрациях городов и районов. В Чебоксарах данные полномочия возложены на специалистов по физической культуре администраций Калининского, Ленинского и Московского районов. Пройти регистрацию также можно и на месте проведения соревнования. Мандатная комиссия по регистрации и допуску участников будет работать в региональном Центре биатлона 22 февраля с 8.30 до 11.15. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки от врача, участники в возрасте от 18 лет — при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Всего предусмотрено четыре дистанции. В зависимости от возраста и подготовленности участникам предлагается пробежать три, пять и десять километров. Также предусмотрен ВИП-забег, дистанция которого составит 2020 метров.

Главный судья «Лыжни России – 2020» — мастеру спорта международного класса по биатлону, участнице зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане Татьяне Акимовой. Сейчас спортсменка находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком, но уже приступила к активным тренировкам.

Расписание

8.30 – 11.15 Регистрация участников в день соревнований.

11.20 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам.

11.45 – 12.00 Официальная церемония открытия.

12.00 Старт VIP забега.

12.10 Общий старт участников – трасса 3 км.

12.30 Старт на дистанции 5 км и 10 км.

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров.

20.02.2020

www.tavanen.ru