Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам установила единые тарифы на услугу регинального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год.

В новом году в деревнях и селах Чувашии будут платить 48 рублей 72 копейки с одного человека. В городах услуги мусорного оператора будут стоить дороже — 60 рублей 80 копеек.

К сведению, в связи с производственными Минстроем Чувашии замерами объемов накопления мусора, в 2020 году будут скорректированы нормативы. Все это позволит в 2020 году снизить размер платы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

10.01.2020

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