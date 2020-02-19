В настоящее время в городской администрации разрабатывается постановление, согласно которому в весенний период с 25 марта 2020 года по дорогам местного значения будет ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Ограничительная мера направлена на предотвращение стремительного разрушения автодорог, находящихся в муниципальной собственности и вводится ежегодно, на время весеннего паводка.

Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику перевозок с учетом вводимого ограничения.

19.02.2020

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