В настоящее время в городской администрации разрабатывается постановление, согласно которому в весенний период с 25 марта 2020 года по дорогам местного значения будет ограничено движение грузового транспорта. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Ограничительная мера направлена на предотвращение стремительного разрушения автодорог, находящихся в муниципальной собственности и вводится ежегодно, на время весеннего паводка.
Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику перевозок с учетом вводимого ограничения.
19.02.2020
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