Начиная с 15 июля возобновляется график курирование пригородного поезда сообщением Казань – Канаш – Казань. Изменения связаны с постепенной стабилизацией эпидемической обстановки в регионе и увеличением пассажиропотока. О восстановлении маршрута сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании «Содружество».

Поезд № 6351 сообщением будет отправляться из Казани в 4:07. В Канаш он прибывает 6:53.

Обратно из Канаша в Казань можно будет уехать в 17:57 и прибыть в столицу Татарстана в 21:00.

Расписание движения электрички Казань – Канаш, а также стоимость билетов опубликовано на сайте пассажирской кампании www.sodruzhestvoppk.ru

Кроме того, купить билеты можно в мобильном приложении «Пригород» и «РЖД Пассажирам», скачав его в App Store или Google Play. Приобретённый билет отображается на экране в виде QR-кода, который необходимо прикладывать к внешнему ридеру на турникете. Также билет можно отправить на электронную почту и затем распечатать.