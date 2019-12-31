Спортивные сооружения Чувашии приглашают жителей и гостей республики активно провести новогодние каникулы.

Уже днём, 1 января, любителей активного отдыха рады видеть в плавательных бассейнах, тренажёрных и спортивных залах, ледовых катках и лыжных трассах.

Декада спорта и здоровья впервые прошла в дни новогодних каникул 10 лет назад. С каждым годом в ней принимает участие все больше людей, которые считают, что спорт – это удовольствие, на которое всегда можно найти время, причем начинать можно в любой момент и с любого уровня подготовки. Занятия спортом – отличный способ забыть о рутине и буднях, продлить праздник, да еще с пользой для здоровья и, кроме того, получить радость от общения с интересными людьми, стать частью огромного движения.

Декада спорта и здоровья направлена на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом, повышение их социальной активности и жизнедеятельности.

Во всех городах и районах Чувашии разработаны планы проведения Декады спорта и здоровья. В перечень мероприятий включены соревнования по различным видам спорта, а также спортивные праздники, фестивали, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках.

31.12.2019

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