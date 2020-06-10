В Чувашии, как и во всей стране, документы и ксерокопии заменят на электронные сведения об инвалидности. С 1 июля 2020 года решение о предоставлении инвалидам единовременных выплат на строительство или приобретение жилья будет приниматься на основании сведений об инвалидности из Федерального реестра инвалидов. Об этом 10 июня сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, представляя проект соответствующего постановления Кабинету Министров Чувашии.

«То есть предполагается получение информации через систему электронного межведомственного взаимодействия», — уточнила Алена Елизарова.

Олег Николаев отметил, что это «совершенно правильная мера», поскольку «в век современных цифровых технологий» обеспечивает реализацию прав инвалидов в дистанционном формате.

10.06.2020

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