В Чебоксарах к 10 марта вывезено 1227 тонн различного мусора с улиц Ярославская, Калинина, Гузовского, композиторов Воробьевых, Б. Хмельницкого, Эльгера, Ахазова, проспектов Московского, М. Горького, Ленина, Мира, на Марпосадском шоссе, Президентского бульвара. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

С 6 марта ведется мойка остановочных павильонов. К 6 марта вымыт 49 павильон (преимущественно в центре города). Мойка дорог запланирована после 20 марта.

Ямочный ремонт выполняется в круглосуточном режиме. С 1 по 9 марта площадь выполненных работ составляет 2165 кв. м, израсходовано 258 т горячего литого асфальтобетона, работают 8 бригад АО «Дорэкс». В рамках гарантийных обязательств ООО «Воддорстрой», ПАО «ДОРИСС», ООО «Элитстрой» с 4 по 6 марта с применением холодного асфальтобетона на общей площади 109 кв.м на улицах Пирогова, Хузангая, Шумилова и кольцевой развязке по ул. Гагарина.

10.03.2020

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