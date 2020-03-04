Прокуратурой Ядринского района после трагического случая в СХПК «Союз», когда рабочий выпал из прицепа движущегося трактора и получил травмы, несовместимые с жизнью, проведена проверка соблюдения требований законодательства в области безопасности дорожного движения и трудового законодательства в деятельности указанной организации.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ трудовые отношения с водителем трактора надлежащим образом не оформлены.

По данному факту прокуратурой в отношении председателя СХПК «Союз» возбуждено дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).

Постановлением главного государственного инспектора труда в Чувашской Республике виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

4.03.2020

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