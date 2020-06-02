2 июня утром гроб с телом митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы был установлен в Покровско-Татианинском соборе г.Чебоксары.

После встречи тела покойного заупокойную литию совершил епископ Мариинско-Посадскиий Игнатий, викарий Чебоксарской епархии. Об этом сообщает Чувашская митрополия.

Завтра, 3 июня, по окончании Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе г.Чебоксары, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, временно управляющий Чебоксарской епархии митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн возглавит чин отпевания и погребения новопреставленного митрополита Варнавы.

Начало богослужения 8:00.

Похоронят митрополита Варнаву близ алтаря строящегося соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского на улице Калинина в Чебоксарах.

2.06.2020

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