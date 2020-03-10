Определением Арбитражного суда Чувашской Республики принято к производству исковое администрации города Чебоксары к ООО «Агат» об освобождении муниципального земельного участка вблизи Хевешского рынка, одновременно судом удовлетворено ходатайство о привлечении ООО «Бренд» в качестве третьего лица. Предварительное судебное заседание состоится 17.03.2020 в 11 ч. 00 мин.

Как сообщает администрация столицы Чувашии, исковое заявление предъявлено по итогам совместных с прокуратурой Калининского района города Чебоксары и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике мероприятий.

Напомним, что 07.12.2019 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована статья «Захват территории рядом с Хевешским рынком: откуда там платный паркинг?».

ООО «Агат» в кадастровом квартале 21:01:030308 на арендуемых у ООО «Бренд» земельных участках организует временные гостевые парковки для арендаторов (субарендаторов) и клиентов ТК «Хевешский» в соответствии с категорией данных земельных участков «Для размещения временных гостевых парковок индивидуального автотранспорта».

Однако при организации данной гостевой парковки установлены факты использования в отсутствие правоустанавливающих документов находящихся в муниципальной собственности земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030308:109 и 21:01030308:72.

При этом администрацией города Чебоксары каких-либо разрешений на установку запирающих, преграждающих устройств для ограждения доступа на указанные муниципальных земельных участках не выдавалось.

10.03.2020

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