Вурнарским районным судом удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры Вурнарского района о признании бездействия районной администрации незаконным и обязании восстановить водоснабжение по улице Дачной пос.Вурнары. Исковое заявление было направлено по результатам проверки, проведенной по поступившему обращению граждан и публикации в сети Интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Установлено, что в соответствии со схемами водоснабжения на территории Вурнарского городского поселения на улице Дачной пос.Вурнары функционировала централизованная сеть водоснабжения. В результате происшедшей 29.10.2019 аварийной утечки воды система водоснабжения перестала функционировать.

С указанного времени водоснабжение указанной улицы не осуществлялось, при этом земельные участки на указанной территории ранее предоставлялись многодетным семьям, в том числе в целях жилищного строительства.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление в интересах жителей и многодетных семей, имеющих земельные участки на данной улице.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.

11.02.2020

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