Проведенной прокуратурой Калининского района установлено, что в районе кольцевой развязки у очистных сооружений ПАО «Промтрактор» по пр. Тракторостроителей г.Чебоксары складируются загрязненные (земляным грунтом, песком, ветками и стволами деревьев, вероятно химическими реагентами для борьбы с гололедом и т.д.) снежные массы непосредственно на рельефе местности — почве. Указанный земельный участок находится в распоряжении администрации города Чебоксары. В то же время, в нарушение установленных требований на участке для складирования загрязненных снежных масс отсутствует надлежащая гидроизоляция, ограждение, ливнестоки. Кроме того, не разработана проектно-сметная документация в т.ч. в части охраны окружающей среды, что не исключает возможность отрицательного воздействия на природу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрацию г.Чебоксары оборудовать площадку для временного складирования снежных масс в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Решением Ленинского района суда г. Чебоксары требования прокуратуры удовлетворены.
28.02.2020
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