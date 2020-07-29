29 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе инспекционной поездки в Урмарский район посетил разваливающийся сельский клуб в деревне Ямбай. Местный очаг культуры «потух» уже пять лет назад из-за аварийного состояния.

Невооруженным глазом видно, что состояние здания оставляет желать лучшего: фундамент и стены в многочисленных трещинах, протекает крыша, дощатый пол, а также окна и двери сгнили, системы отопления и электроснабжения не работают.

Дополнительным поводом для быстрой реакции и пристального внимания со стороны руководителя региона к объекту послужило обращение местной жительницы, которая по просьбе селян недавно обратилась к нему через социальные сети.

Женщина сетовала на то, что предыдущий глава администрации района Андрей Васильев, который покинул должность 17 июля, все время кормил обещаниями построить новый клуб. Однако, администрацией Челкасинского сельского поселения было принято решение провести частичный ремонт клуба в рамках проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В настоящее время ремонтные работы начаты. Планируется обтяжка здания металлом, ремонт кровли, замена окон и дверей. Но для завершения масштабной реконструкции здания и ввода его в эксплуатацию дополнительно потребуется 2,45 млн рублей.

Жители Ямбай попросили Олега Николаева рассмотреть возможность строительства нового клубного учреждения.

Пообщавшись с ними, врио Главы Чувашии предложил пока остановить ход работ, и поручил региональному Минстрою в течение двух недель изучить, подлежит ли реконструкции существующее здание. Или необходимо его снести и построить новое.

«Через две недели получим ответ. Затем обсудим с вами и решим», — обещал он жителям деревни. Олег Николаев обратил внимание местных властей на то, что необходимо слушать и слышать население.