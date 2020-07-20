Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии сообщает, что ведется личный приём граждан по различным вопросам деятельности службы, который осуществляется только по предварительной записи.

Для возможности непосредственного общения с представителями службы необходимо обратиться к электронному сервису «Запись на прием», размещенному на официальном интернет-сайте Управления, и заполнить необходимые параметры для идентификации посредством ЕСИА (госуслуги — единая система идентификации и аутентификации). График приема представлен следующим образом:

 судебные приставы-исполнители принимают по вторникам с 09-00 до 13-00 и четвергам с 13-00 до 18-00;

 заместители начальников отделений — заместители старших судебных приставов принимают в течение дня по средам с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00;

 начальники отделений — старшие судебные приставы принимают по вторникам с 09-00 до 13-00 и четвергам с 13-00 до 18-00.

Специалисты службы принудительного исполнения просят граждан обратить внимание, что при осуществлении общения каждый посетитель должен иметь при себе средства индивидуальной защиты — такие как маска и перчатки. В свою очередь при осуществлении приема судебные приставы также реализуют весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Стоит отметить, что на постоянной основе отслеживается поступление входящей корреспонденции в специально оборудованном при входе в здание ящике для обращений. Также специалисты службы предлагают направлять корреспонденцию посредством почтовой связи или через интернет-приемную Управления.

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