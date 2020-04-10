Судебные приставы проверяют соблюдение Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,Указа Врио Главы Чувашии от 28.03.2020 № 84 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В рамках исполнения Указов они приостановили деятельность магазина автозапчастей «Автоэксперт» (г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.85 «а») на 31 сутки по решению суда. В тот же день судебные приставы Московского районного отдела УФССП России по Чувашской Республике ознакомили индивидуального предпринимателя с постановлением о возбуждении исполнительного производства. После чего деятельность магазина автозапчастей «Автоэксперт» была приостановлена, входные двери опечатаны. Хозяйка торговой точки предупреждена об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

По вышеуказанной причине приставы приостановили деятельность ООО «АВРОРА 52» в магазине «Аврора», расположенном по адресу: г. Чебоксары, ул.Энтузиастов, д.29, сроком на 31 сутки.

10.04.2020

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