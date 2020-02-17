В минувшую субботу в Котельнице (Польша) прошел этап Кубка Европы по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Продемонстрировать свое мастерство и завоевать трофеи международного турнира приехали ведущие спортсмены планеты. Достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам континента составили студенты Чувашского госуниверситета, воспитанники отделения фристайла республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии, мастера спорта России Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Отрадно отметить, что по результатам непростых состязаний оба представителя Чувашии выиграли «золото». Об этом сообщает ЧГУ им.И.Н.Ульянова.

С результатом 179.67 в группе мужчин Дмитрий Мулендеев одержал уверенную победу над Эмилем Граббом из Швейцарии и Миикой Виркки из Финляндии. А в группе представительниц прекрасного пола наша Лана Прусакова показала лучший результат – 168.34. Призерами стали россиянка Орлова Ксения и украинка Диана Дьякова.

17.02.2020

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