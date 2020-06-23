Врио Главы Чувашии Олег Николаев присудил государственные молодежные премии Чувашской Республики 2019 года и присвоил звание «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики»: в сфере науки, техники и производства — Григорьеву Артуру Александровичу, ассистенту кафедры органической и фармацевтической химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», за научно-исследовательскую работу «Синтез 4-ацил-6-сульфанилпиридин-3,5-дикарбонитрилов и их аннелированных производных»;в сфере образования, воспитания и молодежной политики — Коршуновой Екатерине Александровне, Поясовой Светлане Юрьевне, Пчелову Станиславу Алексеевичу, Брик Наталье Дмитриевне, Аргандееву Ивану Анатольевичу, членам сборной команды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» по чирлидингу «Power», за реализацию проекта Республиканского фестиваля-конкурса «Студенческая CHEER DANCE SHOW Лига-Движение»;в сфере литературы, культуры и искусства — Чайковой Ксении Николаевне, Тихонову Ивану Алексеевичу, Почепе Андрею Сергеевичу, Микаелян Анне Амаяковне, членам межвузовского театра «Абрикосовый сад» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», за реализацию проекта «Студенческий межрегиональный театральный фестиваль «Абрикосовый сад»;в сфере здравоохранения — Кудряшову Сергею Игоревичу, кандидату медицинских наук, ассистенту кафедры внутренних болезней федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», за реализацию проекта «Роль цитокинов в хронизации гломерулонефрита»;в сфере патриотического воспитания — Сорокину Виктору Сергеевичу, Подилкиной Светлане Андреевне, Никифорову Владимиру Ильичу, членам студенческого поискового отряда «Георгиевская лента» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», за активное участие в поисковом движении и реализацию проекта «Карта воинской памяти Чувашской Республики»; в сфере развития молодежного общественного движения — Антоновой Елене Сергеевне, Смирновой Марине Борисовне, Беловой Марии Андреевне, Николаевой Ангелине Эдуардовне, Ивановой Екатерине Анатольевне, членам Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-Медики», за активное участие в деятельности молодежных общественных объединений, направленной на развитие молодежного общественного движения в Чувашской Республике.
23.06.2020
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