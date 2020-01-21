В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии прошла встреча бойцов студенческого ветеринарного отряда «Зверополис» с деканом факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Геральдом Тобоевым, командиром Чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Дмитрием Кошеваровым. Бойцы отряда «Зверополис», которые будут работать на базе ООО «ЭкоНиваАгро» в Воронежской области с 27 января по 27 марта в составе Всероссийского студотряда «МоСт» («Молочный Стандарт»), рассказали, что ожидают от предстоящей поездки. Об этом сообщает Чувашская сельхозакадемия.

Геральд Тобоев сказал напутственные слова бойцам отряда, пожелал всем отличной работы, поделился своими впечатлениями о студенческой жизни, так как сам был активистом.

Дмитрий Кошеваров вдохновил участников встречи своими рассказами о проведенных на целине днях, отметил, что региональный штаб всегда готов помочь нашему движению.

На прошедшей встрече как молодые, так и опытные бойцы показали желание получить практические и теоретические знания, познакомиться с ребятами из других регионов и стать полноценным бойцом движения «Российский Студенческих Отрядов».

21.01.2020

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