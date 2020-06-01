Подведены итоги II Международного молодежного конкурса рекламы, который проводился на факультете бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Сразу три первых места и одно второе заняли в разных номинациях представители Чувашского ГАУ.



Коллектив авторов журнала «Агровыбор Чувашии» (аспирант Светлана Филиппова, студенты Анна Степанова, Анастасия Данилова, Александр Мареев) победил в номинации «Моя профессия и специальность». На суд жюри была представлена рубрика «Азбука АГРОпрофессий», опубликованная в июне 2019 года.

В номинации «Моя альма-матер» победителем стал студент факультета биотехнологий и агрономии Александр Мареев. Кстати, на прошлогоднем конкурсе фотограф журнала «Агровыбор Чувашии» и газеты «Студвестник Чувашской ГСХА» занял 3-е место.

В номинации «Дорогой добрых дел» не было равных работе «Стань донором» студента факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Сергея Бармина.

Жюри также высоко оценило работу пятикурсницы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Анны Степановой – ее работа «Помоги другу человека обрести семью» отмечена дипломом 2-й степени в номинации «Дорогой добрых дел».



Руководители конкурсантов — помощник ректора по связям с общественностью и СМИ Надежда Осипова и специалист по работе с молодежью отдела по воспитательной и социальной работе Анна Николаева удостоились благодарностей.



Как отмечают организаторы, цель конкурса — развитие творческих способностей студентов, учащихся колледжей и школьников, приобретение и развитие навыков создания готовых продуктов рекламы и PR, с целью приобретения теоретических знаний и практического опыта работы.

1.06.2020

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