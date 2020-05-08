В Чувашском ГАУ в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит серия мероприятий и акций в формате онлайн. Накануне праздника запущен онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». Пятеро студентов и сотрудников Чувашского ГАУ разместили свои трогающие за душу видеовыступления в соцсети ВКонтакте и ждут результатов голосования. 4 мая начался онлайн-конкурс «Эстафета памяти» с целью воспитания у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. В рамках конкурса участники публикуют фото с рассказом о ветеранах, тружениках тыла, детях войны, пишут эссе «Как День Победы отмечают в моей семье».

Кроме участия в вузовских мероприятиях, студенты проявляют активный интерес к республиканским и всероссийским акциям. Первокурсник факультета биотехнологий и агрономии Алмаз Мухаметдзянов представил свою авторскую песню «Спасибо, освободители!» на республиканском онлайн-марафоне тематических номеров.

9 мая стартует акция «Песни Великой Победы: поющий балкон». Концерты стартуют в 14 ч. по местному времени и пройдут от Приморья и Сахалина до Симферополя и Калининграда. В этой акции примет участие студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дарья Кутумова.

Особенно активно участвуют в мероприятиях волонтеры агровуза. К примеру, с 22 апреля по 9 мая проходит акция «Георгиевская лента онлайн». Волонтеры дома делают селфи с Георгиевской ленточкой и публикуют фото в социальных сетях с хэштегом #георгиевскаяленточка.

В онлайн-флешмобе «Окна Победы» волонтеры оформляют окна своих комнат с использованием рисунков, картинок, снимков, затем размещают в социальных сетях фотографии оформленных окон с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Студенты также подготовили фотографии прадедушек, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, и ожидают старта акции «Бессмертный полк онлайн».

В рамках акции «Помощь ветерану» волонтеры Чувашского ГАУ обзвонили ветеранов агровуза, чтобы предложить помощь в доставке продуктов питания и лекарственных средств. Кроме этого, более 30 студентов прошли on-line обучение и очный инструктаж, узнали, как защитить себя и подопечных от распространения инфекции, получили необходимые средства защиты и принялись за работу в республиканском волонтерском центре «МЫ ВМЕСТЕ». Среди самых деятельных волонтеров в этой акции нужно отметить студентку 2 курса факультета биотехнологий и агрономии Ирину Крайнову и студентку 4 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Оксану Кутову.

В конце апреля волонтеры Чувашского ГАУ провели акцию «Письмо ветерану». «Более 50 чебоксарских ветеранов получили «Письмо Победы». В своих посланиях волонтеры адресовали пожилым людям самые теплые слова. Это поддержит ветеранов и даст им понять, что их ценят и уважают» — поделилась куратор волонтерского корпуса, заведующая сектором социально-психологического сопровождения обучающихся Чувашского ГАУ Надежда Сергеева.

8.05.2020

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