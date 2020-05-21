Сегодня на заседании Собрания депутатов района, в котором принял участие глава администрации района Николай Хорасев, рассмотрен вопрос по изменению структуры администрации муниципалитета. Его представила и.о. заместителя главы администрации Ольга Иванова.

Согласно изменениям, вводится новая должность заместителя по социальным вопросам, должность заместителя главы — начальника отдела организационно-контрольной работы упраздняется, вместо неё вводится должность управляющего делами.

Сектор кадровой работы отдела организационно-контрольной работы и сектор контроля отдела организационно-контрольной работы ликвидируются.

Депутаты предложенные изменения поддержали.

Заседание Собрания депутатов района 21.05.2020#Таванен



21.05.2029

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